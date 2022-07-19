قدم وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر واجب العزاء باسم قيادة وحكومة وشعب الكويت لقيادة وحكومة وشعب اليابان في وفاة رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي نتيجة لعمل إجرامي شنيع.



وأكد الشيخ د.أحمد الناصر، في كلمة دونها بسجل التعازي في سفارة اليابان لدى الكويت امس الاثنين، أن الفقيد كان عاملا أساسيا في تطوير العلاقات الثنائية التاريخية والوطيدة مع الكويت، مستذكرا الزيارتين المهمتين اللتين قام بهما ونتائجهما التي تصب في صالح البلدين وشعبيهما.



وجدد التعازي لليابان إمبراطورا وحكومة وشعبا، داعيا الباري عز وجل أن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.