أعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن إدانة واستنكار الكويت للتفجير الإرهابي الذي استهدف فندقا وسط مدينة جوهر بالقرب من القصر الرئاسي لولاية هير شبيلي بجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، والذي أسفر عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص.



‏وشددت الوزارة على موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب مجددة الدعوة للمجتمع الدولي لمضاعفة جهوده للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة وتخليص البشرية من شرورها.



وتقدمت الوزارة بتعازي الكويت إلى حكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.