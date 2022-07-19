القاهرة - ناهد إمام



تستعد شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لطرح أكبر مناقصة عالمية للاستفادة من أسطح المباني بعدد من الأحياء السكنية بالمدينة لتنفيذ خلايا الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بإجمالي طاقة مستهدفة تساوى حوالي 130 ميغاواط بنظام الاستثمار في شراء الطاقة المنتجة PPA والذي يعتبر أكبر مشروع لتوليد الطاقة من خلايا أسطح المباني في العالم.



يأتي ذلك في ضوء استعداد مصر لاستضافة قمة تغير المناخ في 2022 وكأحد العناصر التسويقية ذات المردود واسع المدى والتأثير لمصر بصفة عامة وللعاصمة الإدارية بصفة خاصة كونها مدينة ذكية مستدامة تعتمد على توليد الطاقة الشمسية كأحد مصادر الطاقة النظيفة بالمدينة.



وبحسب بيان، تأتي هذه المناقصة كمرحلة ثانية من مشروع خلايا الطاقة الشمسية بالمدينة وذلك فوق أسطح المباني بالأحياء السكنية الأول والثاني والثالث والخامس والسادس بالاشتراك مع شركاء التنمية بالمدينة المتمثلين في وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



وقد تم طرح المرحلة الأولى في 2019 وشملت أسطح المباني الوزارية بالحي الحكومي بإجمالي طاقة منتجة حوالي 10 ميغاواط وتم الانتهاء منها بالفعل وتستهدف شركة العاصمة الاعتماد على الطاقة الشمسية كأحد مصادر الطاقة النظيفة المتجددة بالمدينة لتوليد الكهرباء بما يمثل أكثر من 30 إلى 35% من إجمالي الطاقة الكهربية المستهلكة للمدينة.



ويأتي توفير الطاقة النظيفة بالمدينة كأحد أهم أهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة «الهدف رقم 7» التي بنت شركة العاصمة استراتيجيتها للمدينة لتحقيقها وتنميتها تماشيا مع توجهات الحكومة المصرية في هذا الاتجاه وكذلك التوجهات العالمية.



ومن المخطط البدء في تنفيذ هذا المشروع الضخم في النصف الثاني من العام الجاري على أن يتم الانتهاء منه خلال عام 2023.