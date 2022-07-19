







القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن ووكالات



قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، إن التحالف أطلق امس أولى فعاليات المنتدي السياسي لتحالف الأحزاب المصرية، والتي تم تخصيصها لمناقشة محاور الحوار الوطني.



وأضاف مطر أن أولى فعاليات المنتدى تنطلق بحضور رؤساء الأحزاب وعدد كبير من الشخصيات العامة، مؤكدا أن حزب إرادة جيل يرفع دائما شعار «بالحوار نجني الثمار».وأكد، بحسب اليوم السابع، أن نجاح الحوار الوطني هو نجاح للدولة المصرية على المستويين الرسمي والشعبي، مشيرا إلي أن تحالف الأحزاب المصرية منذ إطلاق دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطني، وهو يشارك دائما من أجل إنجاح عملية الحوار الوطني.



وأشار مطر إلى أن لغة الحوار هي الوسيلة الأهم والأفضل لحل أي مشكلات أو أزمات تشهدها البلاد فضلا عن عملية المشاركة بالأفكار والرؤى في عملية التنمية التي تشهدها البلاد.