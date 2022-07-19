بيروت ـ منصور شعبان



أوقف جهاز أمن الدولة عصابة تقودها امرأة لتهريب فلسطينيين من لبنان إلى إيطاليا واليونان عن طريق البحر.



وأفادت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان، بأن دورية تابعة لها أوقفت أفراد العصابة في محلة بئر حسن، جنوب بيروت الفلسطينية «ر.ص» بجرم تهريب أشخاص معظمهم من المخيمات الفلسطينية في بيروت، عن طريق البحر باتجاه إيطاليا واليونان، وذلك عبر شاطئي ساحلي المتن والشمال.



وأضاف البيان: بعد التحقيق، تبين ضلوع أفراد آخرين معها في عمليات التهريب، مشكلين عصابة من لبنانيين وسوريين وفلسطينيين، كانت تخطط لعمليات تهريب أخرى إلى أوروبا خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين. وبعد اعترافها بما نسب إليها، أودعت «ر.ص» الجهات المختصة للتوسع بالتحقيق تحت إشراف القضاء.