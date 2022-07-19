افتتح الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو باكورة ألقابه الاحترافية، وذلك بفوزه على مواطنه سيباستيان بايس 7-6 (7-4) و6-2 الأحد في نهائي دورة باشتاد السويدية للتنس.



وتوج ابن الـ 23 عاما أسبوعا مميزا بالنسبة له شهد إقصاءه للمصنف أول في الدورة النرويجي كاسبر رود وصيف بطل رولان غاروس من الدور الثاني.



وشق سيروندولو طريقه الى نادي العشرة الأوائل في تصنيف رابطة المحترفين «أيه تي بي» في فبراير بعد وصوله الى ربع نهائي دورة بوينس أيرس، ثم الى نصف نهائي دورة ريو دي جانيرو، قبل أن يصل في مارس خلال دورة ميامي الى أول نصف نهائي له في دورات الألف نقطة للماسترز.



وبتتويجه الأول، سيدخل الأرجنتيني نادي الثلاثين الأوائل لأول مرة خلال مسيرته في التصنيف الذي صدر أمس.



وعلى غرار سيروندولو، أحرزت الأميركية برناردا بيرا، المصنفة 130 عالميا، لقبها الأول في دورات رابطة المحترفات «دبليو تي أيه»، بفوزها على الصربية ألكسندرا كرونيتش 6-3 و6-3 في ساعة ونصف الساعة خلال نهائي دورة بودابست (250 نقطة).



وتوجت ابنة الـ27 عاما المولودة في كرواتيا باللقب بعدما بدأت مشوارها في الدورة اعتبارا من التصفيات، حارمة منافستها الصربية البالغة 29 عاما من لقبها الاحترافي الثاني بعد الذي أحرزته عام 2018 في دورة روزمالن الهولندية.



وتوجت الكرواتية بترا مارتيتش، المصنفة 85 عالميا، بلقبها الثاني بفوزها على الصربية الصاعدة من التصفيات أولغا دانيلوفيتش 6-4 و6-2 في نهائي دورة لوزان.