أوقفت سلطات مطار لوتون في العاصمة البريطانية لندن حركة الطيران في المطار بعد أن تضرر المدرج بسبب درجات الحرارة العالية أمس.



وقد سادت حالة من الفوضى في المطار بعد أن تم تأجيل الرحلات الجوية إثر اكتشاف ذوبان في أرضية مدرج المطار، بينما اندلعت النيران في إحدى المركبات بسبب موجة الحر الحالية، وفق ما نشرته صحيفة «تليغراف» البريطانية.



في السياق نفسه، نقلت شبكة «سكاي نيوز» عن مصدر عسكري قوله أمس إن سلاح الجو الملكي البريطاني أوقف الرحلات الجوية في قاعدة برايز نورتون الجوية في أكسفوردشير، وهي أكبر قاعدة جوية في بريطانيا، بعد تضرر المدرج من ارتفاع درجات الحرارة التي أذابت أرضيته أيضا.



وأضاف تقرير «سكاي نيوز» أنه تم تنفيذ هذه الخطة لضمان عدم وجود تأثير على العمليات.