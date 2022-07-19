قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق مازن دباس، إن وسائل النقل العامة في المحافظة منحت مدة تتراوح بين شهر و45 يوما كحد أقصى لتركيب جهاز GPS لتتبع مسارها.



وأوضح دباس، في تصريح نقلته صحيفة «الوطن»، أن تكلفة الجهاز تصل لنحو 350 ألف ليرة سورية، بالإضافة إلى اشتراك شهري قدره 2500 ليرة، مضيفا أن التطبيق سيشمل حاليا محافظة دمشق فقط، ليمتد لاحقا إلى بقية المحافظات.



وأكد دباس أن تركيب الجهاز إلزامي ويشمل جميع الآليات ووسائل النقل، مبينا أنه سيطبق على حوالي عشرة آلاف وسيلة نقل، منها سبعة آلاف للسرافيس التي تخدم العاصمة دمشق وريفها، بالإضافة إلى حوالي 200 باص حكومي وخاص، وآليات المحافظة التي قد يصل عددها لنحو 400 آلية.



وفي فبراير الماضي تحدث دباس عن أن نظام GPS سيطبق على وسائل النقل العامة العاملة في دمشق التي تزود بالمحروقات (الباصات، السرافيس، البولمانات)، وأنها ستبدأ في دمشق أولا ثم ستعمم على جميع المحافظات.



ومنذ سنوات يتكرر الحديث عن تطبيق نظام التعقب لوسائل النقل، بهدف «ضبط عملها»، دون أن يتم بدء العمل به حتى الآن.



وفي أغسطس 2021 أصدرت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق قرارا يقضي بزيادة تعرفة أجور النقل، وحددت أجرة الخطوط القصيرة لغاية عشرة كيلومترات للباصات والمكروباصات بـ 150 ليرة سورية للراكب الواحد، بينما حددت أجرة الخطوط الطويلة فوق عشرة كيلومترات للباصات والمكروباصات بـ 200 ليرة للراكب الواحد.