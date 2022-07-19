أعلنت الجمعية الخيرية الكويتية حفاظ عن توزيع 927 أضحية على المحتاجين داخل وخارج الكويت حيث بلغ عدد المستفيدين منها 15 ألف مستفيد

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية نايف الشرهان: بحمد الله تعالى وتوفيقه نفذت جمعية حفاظ مشروع الأضاحي من أول أيام عيد الأضحى المبارك تحت شعار " أضحيتك شعيرة وسرور " في الكويت و 9 دول خارج الكويت وهي الهند وغانا والنيجر والصومال وتشاد وبنين وموريتانيا ومالي وسوريا واليمن ، وبفضل الله بلغ عدد الأضاحي التي وزعتها حفاظ على المحتاجين داخل الكويت 55 أضحية استفاد منها 200 أسرة وخارج الكويت 872 أضحية استفاد منها قرابة 15 ألف مستفيد ليبلغ إجمالي الأضاحي 927 أضحية .



وأضاف : بفضل الله واصلت جمعية حفاظ تنفيذ مشروعاتها الموسمية لموسم عشر ذي الحجة سواء في مجال المشروعات الخيرية والإنسانية أو في مجال المشروعات القرآنية .



وبالإضافة إلى مشروع الأضاحي تم تنفيذ مشروع إفطار الصائمين يوم عرفة دعما للمحتاجين في 3 دول هي سوريا واليمن والهند ، حيث تم توزيع 29256 وجبة وبلغ عدد المستفيدين من وجبات إفطار الصائم 29256 مستفيد، كما تم تنفيذ مشروع الكسوة وعيدية العيد للأيتام والأسر المتعففة .



وتوجه الشرهان بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى أصحاب الأيادي البيضاء في كويت الخير الذين امتدت أياديهم بالعطاء وكانوا خير داعم لإخوانهم المحتاجين عبر مشروع الأضاحي وعدد من المشروعات التي أطلقتها الجمعيات الخيرية في عشر ذي الحجة ومنها جمعية حفاظ .