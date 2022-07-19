أعلن متنزه تيفولي فريدين الترفيهي في مدينة آرهوس الدنماركية أنه سوف يستأنف العمل هذا الأسبوع بعد إغلاقه اثر وفاة فتاة أصيبت في حادث قطار أفعواني الأسبوع الماضي.

وسوف يتم فتح المتنزه جزئيا لمدة أربع ساعات يوم الأربعاء بدون ألعاب، وكذلك لن يتم فتح المطاعم، لكن المتنزه ككل سوف يكون مفتوحا للزوار. ويتم فتح المتنزه كالمعتاد مجددا يوم الخميس، باستثناء لعبة القطار الأفعواني التي شهدت الحادث.

وسوف يتم إضاءة شمعة في قطار الملاهي الذي شهد يوم الخميس إصابة فتاة 14/ عاما/ من كوبنهاجن أثناء ركوبها قبل وفاتها متأثرة بالإصابة. وأصيب فتى عمره 13 عاما أيضا في الحادث.

ومن المقرر ابقاء القطار الأفعواني مغلقا مع استمرار التحقيقات.