السعدون: الجائزة تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح لدعم هذه المشروعات ووضعها على خارطة الاقتصاد المحلي

توجت مؤسسة يورومني العالمية بنك بوبيان بجائزة أفضل بنك على مستوى الكويت في الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تقديرا لإنجازاته خلال السنوات الأخيرة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساهمته المميزة في وضعها على خارطة الاقتصاد المحلي من خلال تزوديهم بخدمات سلسة تلبي احتياجات أعمالهم.



وبهذه المناسبة، قال مساعد المدير العام لإدارة مصرفية الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك زيد السعدون: حصدنا هذه الجائزة ليس على مستوى القطاع المصرفي الإسلامي بل على مستوى القطاع ككل وهو إنجاز يحققه البنك ويؤكد ريادته لقطاع الأعمال الناشئة.



وأضاف: حصولنا على الجائزة تم وفق تقييم دقيق من مجموعة من المحكمين العالميين الأمر يعكس تميز البنك ودوره الريادي في تقديم حلول مصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساهمته في نمو أعمالهم من خلال توفير منتجات وخدمات مميزه لهم وتحقيق مستويات إنتاجية أعلى لمواكبة آخر التطورات في تحفيز بيئة الأعمال.



وأوضح السعدون أن إدارة بنك بوبيان ارتأت منذ البداية التركيز على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كونه أصبح من القطاعات المؤثرة في الاقتصاد الكويتي وداعما أساسيا للتنمية وتنويع مصادر الدخل، وهو ما قررته الإدارة العليا في البنك من ضرورة التوجه لدعم مشروعاتهم وتنويع فرصهم نحو مزيد من الابتكار والإبداع وتحفيز فرص نموها ومساعدتها على الانطلاق في مختلف القطاعات والمجالات.



وأشار الى أن إدارة الخدمات المصرفية لإدارة مصرفية الأعمال قد صممت خصوصا لتكون حلولا مصرفية ذكية تفهم احتياجات هذه المشروعات وتقدم مجموعة متنوعة من المزايا الاستثنائية التي تتيح إدارة العديد من المعاملات المصرفية بسلاسة وسهولة مع مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية سهلة الاستخدام والمتاحة على مدار الساعة.



ولفت السعدون الى أن خدمات بوبيان المصرفية لمصرفية الأعمال تتيح إدارة حسابات الشركة، وتقديم الطلبات، والاطلاع على الأرصدة، والحصول على تفاصيل الحساب، وتنفيذ العديد من الخدمات الأخرى عبر الإنترنت مثل تحويل رواتب الموظفين وخدمات التحويل المحلية و الدولية وطلب دفاتر الشيكات وشهادات التدقيق والاطلاع على تفاصيل جميع الحسابات وطباعة وتحميل كشوفات الحسابات وخدمة الإيداع وغيرها.



كما تتضمن خدمة تحويل رواتب الموظفين وغيرها من الحوافز بسرعة وسهولة عبر الإنترنت الى جانب أجهزة نقاط البيع التي تسهل عملية البيع في الشركات وتجعلها أكثر سلاسة وأمانا مع توافر كل امتيازاتها، كما يمنح بوبيان ايضا لقطاع الأعمال مزايا بوابة الدفع المصممة للشركات وتجار التجزئة والتي تمكنهم من إدارة المعاملات التجارية عبر الإنترنت.



كما يتبع بنك بوبيان استراتيجية طويلة الأجل لنمو مستدام ودعم مستمر لعملائه من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال شراكات واتفاقيات تعاون مشترك مع العديد من الشركات التي تقدم الدعم اللوجيستي والتقني، لاسيما المتخصصة في التجارة الإلكترونية والرقمية المختلفة وهو ما يؤكد الدور الاقتصادي والاجتماعي للبنك.



وتمنح جائزة يورومني العالمية تقديرا لما يقدمه البنك للعملاء من المنتجات والخدمات المصرفية الأكثر موثوقية وفعالية، وتعد جوائز يورومني من الجوائز العالمية المرموقة التي تسلط الضوء على تميز المؤسسات المالية المصرفية في مجال التمويل الإسلامي حول العالم.



حيث شهدت الخدمات المصرفية للأعمال تحديدا لعملاء بنك بوبيان، ارتفاعا كبيرا في عدد العملاء بمعدل 164%، بينما بلغ معدل نمو المحفظة 22% خلال العام المالي 2021.



وكان بنك بوبيان داعما بشكل كبير للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال وباء كوفيد-19، وأخذ زمام المبادرة للتنازل عن رسوم الاشتراك للجميع، وعلاوة على ذلك تم التنازل عن رسوم نقاط البيع وبوابة الدفع الإلكتروني لجميع العملاء لمدة 4 أشهر استجابة لدعم العملاء خلال أزمة كوفيد-19 وخاصة في عام 2021.