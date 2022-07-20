أعلن رئيس مجلس إدارة شركة إدارة المرافق العمومية د. محمد العبدالجادر تدشين المرحلة الأولى من مشروع المرافق التخزينية في ميناء عبدالله على مساحة 500 ألف متر مربع وفقا للعقد المبرم مع وزارة المالية وتحت إشراف الجهات الرقابية. وأعرب العبدالجادر في تصريح له عن تطلعه لإنجاز هذا المشروع وبدء الإنتاج والعمل لقطف ثمار مجهود سنوات من العمل، مشيرا إلى أن إدارة المرافق العمومية تعاونت مع القطاع الخاص في جميع الدراسات الأولية والأعمال الإنشائية للبنية التحتية الأولية. ولفت إلى أن الشركة تتولى مهمة الإشراف على المشروع إداريا وماليا لصالح المستثمرين، كمطور للمنطقة التخزينية.



بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي في الشركة المهندس صالح العثمان، أن المرحلة الأولى من المشروع تحتوي على مرافق تخزينية مكشوفة وشوارع خدماتية وبنية أساسية للمستثمرين. وقد بدأت الشركة بطرق مجموع طولها 155 ألف متر وتم تركيب 155 عمود إنارة وكذلك كاميرات حديثة ومتطورة لإحكام الرقابة مع وجود بوابات مركزية ومكاتب للإدارة ، لافتا إلى أن عائد المشروع سيؤول إلى الدولة والخزينة العامة. وذكر العثمان أن المشروع سيدخل في المراحل اللاحقة بعد استكمال التراخيص الواجبة من الجهات المختصة كالبلدية والإطفاء ووزارتي الكهرباء والماء والأشغال العامة، لافتا إلى أن نجاح المشروع سيستقطب الطاقات الشبابية الفاعلة ويفتح آفاقا جديدة في إدارة المرافق التخزينية.



الجدير بالذكر انه تم طرح المزايدات للمستثمرين حسب القانون وجرى إعداد كراسات الطرح بما يتماشى مع القانون رقم (105 لسنة 1980).