قصفت المقاتلات الحربية الإسرائيلية امس أهدافا شمال قطاع غزة. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال «ان المقاتلات الحربية قامت بمهاجمة موقع تابع لحركة حماس شمال قطاع غزة ردا على إطلاق نار في وقت سابق».



بدورها، افادت اذاعة الأقصى الفلسطينية المحلية بأن طائرات الاحتلال الاسرائيلي استهدفت مرصدين للمقاومة الفلسطينية شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.



وذكر جيش الاحتلال «انه عثر على رصاصة اطلقت من غزة نحو مستوطنة نتيف هعسراه في منطقة غلاف غزة واصابت احد المباني».



في غضون ذلك، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن وزير الدفاع بيني غانتس قرر منع خطة لإقامة عدد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.



وقالت الإذاعة إن قرار غانتس جاء ردا على خطة حركة «نحالاه» الاستيطانية (تأسست عام 2005 بهدف تعزيز الاستيطان وساهمت في إقامة نحو 50 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية)، لإقامة عدد من البؤر الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية اليوم.



وأكد غانتس أن العديد ممن يخطط للمشاركة في النشاط، الذين ينتمون إلى الأغلبية المطلقة من سكان الضفة الغربية، لا يدركون أن النشاط غير قانوني وغير منسق مع القوى الأمنية، لذلك يجب نقل هذه الرسالة في جميع المحاور الممكنة.



وأشار إلى أنه إلى جانب البناء المستمر وتعزيز التسوية القانونية، سيتم فرض تطبيق صارم، ولن يسمح بأي انتهاك للقانون.



ووفقا لإذاعة جيش الاحتلال فإن منظمة «السلام الآن» اليسارية التي تراقب نشاط الاستيطان في الضفة الغربية ستحاول مع منظمات يسارية أخرى منع عملية إنشاء البؤر في الضفة الغربية التي تخطط لها حركة «نحالاه».