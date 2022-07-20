انطلاقاً من حرصها على غرس ثقافة التطوع وروح المواطنة في نفوس الأطفال والناشئة، دشنت جمعية الهلال الأحمر الكويتية أول من أمس نادي المتطوع الصغير بغية إذكاء روح التعاون وقدرات التواصل والحوار بين المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عاما.



ويستهدف النادي المقام في مقر الجمعية حتى 15 أغسطس المقبل بمشاركة 85 طفلا إكسابهم المهارات القيادية والإبداعية وتنمية الذكاء الاجتماعي لديهم.



وتشتمل برامج النادي التي تنظم خلال الفترة المسائية التدريب على الإسعافات الأولية وتنظيم الوقت والثقافة الصحية والرياضة المثالية وصحة الأسنان والمحافظة على البيئة البحرية والبرية، علاوة على توسيع مداركهم تجاه العمل التطوعي وتعريفهم بمبادئ الحركة الدولية للهلال والصليب الأحمر والتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.