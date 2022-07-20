أشاد المفوض السامي لإغاثة وإعادة توطين اللاجئين في بنغلاديش شاه حياة بجهود جمعية الهلال الأحمر الكويتي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية من خلال المساعدات الإنسانية المقدمة للاجئي الروهينغا في مدينة كوكس بازار في بنغلاديش.



وأوضح حياة في بيان صحافي أمس الثلاثاء عقب لقائه نائب رئيس الاتحاد الدولي في منطقة آسيا ودول المحيط الهادي والأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي مها البرجس، أن الجمعية والصندوق قدما مساعدات حيوية وخدمات طبية للروهينغا في المدينة.



وأضاف أن حكومة بنغلاديش والشركاء عملوا معا في المجال الإنساني لتلبية احتياجات الروهينغا للوصول إلى سبل العيش المستدامة.



وأشار إلى أنه تم بحث سبل تعزيز الشراكة مع الهلال الأحمر الكويتي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، معربا عن سعادته بالشراكة لخدمة الروهينغا في كوكس بازار.



من جانبها، أعربت البرجس عن بالغ الشكر والتقدير لحكومة بنغلاديش والهلال الأحمر هناك على استضافتهم الروهينغا في كوكس بازار وتقديم كل أنواع الدعم والتنسيق مع المنظمات الإنسانية لاسيما الهلال الأحمر الكويتي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.



وأكدت البرجس أن هناك حاجة ملحة إلى تقديم مشروعات إغاثية للروهينغا في بنغلاديش لتوفير الخدمات الأساسية من طعام وإيواء ودواء وتحقيق متطلبات الحد الأدنى لحياة آمنة.



ولفتت إلى أن المساعدات الكويتية المقدمة تأتي تلبية للتوجيهات السامية بتقديم كل أنواع الدعم للروهينغا، معربة عن أملها بأن تكون هذه المساعدات رافدا من روافد الخير.



وأكدت أن الجمعية تعمل بشكل متكامل للوصول إلى المحتاجين الفعليين وتلبية احتياجاتهم وصون إنسانيتهم وكرامتهم مستفيدة في ذلك من العلاقات الوطيدة والتنسيق مع الجمعيات الوطنية في كل الدول.