أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة السورية بدء تنفيذ آلية وقف الدعم الحكومي عن الفئات المستثناة منه اعتبارا من أمس.



وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية «سانا»، انها بدأت تطبيق المعايير المتعلقة بالاستثناء من الدعم الحكومي بالنسبة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وفقا للإجراءات الحكومية التي يتم العمل عليها ضمن مشروع إعادة توزيع الدعم الحكومي وإيصاله إلى مستحقيه.



وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أنه اعتبارا من أمس سيقتصر توزيع الدعم الحكومي على من لم يمض على ممارسته للمهن المذكورة مدة تجاوزت عشر سنوات وفقا لبيانات النقابات المعنية، لافتة إلى أن إمكانية الاعتراض وفقا للمعايير الجديدة لإعادة توزيع الدعم الحكومي لاتزال ممكنة للشرائح المذكورة عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين.