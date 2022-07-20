أعلنت شركة الأدوية ومستحضرات العناية الشخصية الأمريكية جونسون أند جونسون تحقيق أرباح بقيمة 81ر4 مليار دولار بما يعادل 80ر1 دولار للسهم وهو ما يفوق التوقعات.

في الوقت نفسه جاءت أرباح الشركة أقل منها خلال الربع الثاني من العام الماضي حيث كانت 28ر6 مليار دولار، في حين تجاوزت توقعات المحللين.

قادت المبيعات القوية لعقاقير درازاليكس لعلاج سرطان النخاع العظمي وستيلارا المضاد للالتهابات ووإيرليدا المستخدم في علاج سرطان البروستاتا الأداء القوي لوحدة الأدوية في الشركة.

ومع استبعاد البنود الخاصة حققت الشركة أرباحا تعادل 59ر2 دولار للسهم الواحد، في حين كان المحللون يتوقعون أرباحا تعادل 57ر2 دولار للسهم.

كما زادت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني بنسبة 3% إلى 02ر24 مليار دولار مقابل 31ر23 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.