القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تردد من أنباء بشأن رفع سعر رغيف الخبز المدعم تزامنا مع تحريك أسعار السولار.



وأوضح المركز الإعلامي، في بيان، أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم تزامنا مع تحريك أسعار السولار. وشددت على صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ 5 قروش فقط دون أي زيادة، مع استمرار تحمل الدولة فارق تكلفة زيادة سعر السولار وسدادها لأصحاب المخابز. وأشارت إلى قيام الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة بسداد صافي تكلفة إنتاج رغيف الخبز بالمخابز البلدية والتي تعمل بوقود السولار طبقا لما يتم إثباته من مبيعات الخبز على النظام بموجب البطاقة التموينية، مع شن حملات رقابية دورية على جميع المخابز بمختلف محافظات الجمهورية لضمان مطابقة الخبز المدعم لكل معايير الجودة، وصرفه بشكل منتظم، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين.