بيروت - منصور شعبان



رعى رئيس الحكومة المكلف ​نجيب ميقاتي​ إطلاق حملة صيف 2022 «أهلا بهالطلة» السياحية، في مركز التدريب والمؤتمرات التابع لشركة طيران الشرق الأوسط بمطار رفيق الحريري الدولي، بحضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا.



وتوجه ميقاتي إلى وزير السياحة وليد نصار قائلا: «معالي الوزير لقد اخترتم للحملة شعارات من اغنيات لبنانية، اول حملة كان عنوانها «بحبك يا لبنان كيف ما كنت بحبك» لفيروز، واليوم «اهلا بهالطلة اهلا» لصباح. ونتمنى منكم جميعا ان تدعو معي اذا استمررنا في اختيار الأغاني كشعارات، ألا نصل الى أغنية «عالعصفورية» وهي لصباح أيضا.



وأدى ميقاتي مطلع الأغنية بصوته مبتسما: «عالعصفورية عالعصفورية.. وصلني بإيدو وما طل عليي يا بيي»، تماما كما أدتها صباح، فانتزع تصفيق الحاضرين وضحكهم.



وفي كلمته لفت الى ان «القطاع السياحي ضوء في هذه الأيام السوداء، ولا خيار للبنان إلا أن يكون مزدهرا».



وتوجه ميقاتي الى الهيئات الدولية والسفارات «التي تتعاطى مع البلد بإخلاص والتي تساعدنا في وقت نحن أكثر ما نكون بحاجة للمساعدة».



من جهته، دعا وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار «المغتربين وكل اللبنانيين، من أهل وأصدقاء الى القدوم الى لبنان في خلال موسم الصيف»، مطلقا حملة وزارة السياحة لصيف 2022، تحت عنوان «أهلا بهالطلة»، «مشتاق للبنان طل هالصيفية». وتوجه نصار الى الجميع: «لا تتكلموا سياسة بل تكلموا سياحة». وأكدت السفيرة الاميركية دوروثي شيا «أننا نسمع دوما أن الطائرات التي تصل الى المطار ممتلئة، شاكرة وزير السياحة على هذه الاحصاءات الواعدة التي قدمها».