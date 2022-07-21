قالت الفنانة درة إن توجه السينما على مدى العشرين عاما الماضية إلى الأفلام الكوميدية وأفلام الأكشن، التي تعتمد أساسا على الرجل كبطل، أدى إلى قلة تواجد النجمات كبطلات للأفلام.



وأضافت خلال حوارها في برنامج «كلمة أخيرة»: لا أعرف هل سيستمر هذا التوجه في المستقبل، لكن في الماضي كانت الأفلام المقدمة إما رومانسية أو اجتماعية، وتألقت النساء في البطولات السينمائية بسبب وجود كتاب كبار مثل إحسان عبد القدوس، ونجيب محفوظ، كتبوا قصصا للمرأة ونجحت.



وردا على سؤال: هل لديك استعداد لتقديم أدوار أكشن؟ قالت: قدمت الأكشن في مسلسل «المتهمة» وفي فيلم «الكاهن»، ولدي القدرة على تقديم الأكشن وأنا «مش خوافة»، وأقوم بعمل العديد من المشاهد بنفسي، وفي الأكشن الصعب يمكن اللجوء لدوبليرة.



يذكر أن درة يعرض لها حاليا على منصة Watch iT فيلم «جدران»، وهو من نوعية السيكودراما والرعب الاجتماعي، وتجسد «درة» فيه شخصية مريضة نفسيا تعاني من الاكتئاب الشديد بسبب أزمة تمر بها.