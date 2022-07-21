القاهرة ـ خلود أبوالمجد



تستأنف الفنانة منى زكي تحضيرات مسلسلها الرمضاني الجديد «لام شمسية» والمؤجل من موسم رمضان الماضي، وذلك في شهر سبتمبر المقبل.



وتبدأ الشركة المنتجة للعمل في تجهيز كافة التحضيرات الخاصة بالمسلسل لانطلاق تصويره بشكل مبكر نظرا لضخامته الإنتاجية.



ومن المقرر تصوير العمل في أكثر من دولة، وهو ما يحتاج إلى وقت كاف للانتهاء من تصويره قبل حلول شهر رمضان المقبل 2023.



ومسلسل «لام شمسية» تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وهو من بطولة منى زكي، وأحمد رزق، وإياد نصار، وعلي قاسم، وأسماء جلال وآخرين.