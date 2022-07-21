القاهرة - سامي عبدالفتاح



في العاشرة مساء اليوم بتوقيت الكويت، وعلى ملعب ستاد القاهرة الدولي، تنطلق صافرة الحكم الپولندي شيمون مارتشينياك، لتعلن عن بداية مباراة نهائي كأس مصر للموسم 2020 /2021، بين فريقي قمة الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، بقيادة البرتغاليين سواريش مع الأهلي وفيريرا مع الزمالك. وتأتي هذه المواجهة بين الأهلي والزمالك في ظل ظروف فنية متباينة بين القطبين، خاصة بعد خسارة الأهلي الأخيرة في الدوري أمام بيراميدز، وابتعاد الزمالك بصدارة الدوري مع الجولة 25 بعد الفوز الأخير على المحلة. ورغم ذلك إلا أن لقاءات القمة بين الأهلي والزمالك لها ظروفها وحساباتها الخاصة، كما أنها مباراة بطولة ما يجعلها مليئة بالمفاجآت والروح القتالية من لاعبي الفريقين.. وهذا ما أكد عليه سواريش وفيريرا مع لاعبيه خلال الأيام الماضية. وقد تمتد المباراة الى وقت إضافي في حالة التعادل وقد تمتد لتحسم بضربات الترجيح. ويعد هذا هو أول نهائي لكأس مصر يجمع الأهلي والزمالك منذ نسخة 2016.