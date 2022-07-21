تمكن المنتخب اللبناني لكرة السلة من تحقيق فوز مستحق وبجدارة على المنتخب الصيني 72-69 في الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا التي تستضيفها العاصمة الإندونيسية جاكرتا، ليضرب موعدا مع المنتخب الأردني في الدور نصف النهائي.



وشهدت المباراة تفوق لبنان في كل الأرباع، حيث انتهى الربع الأول بنتيجة 17-13، والثاني 39-30، والثالث 57-45.



وعرفت المواجهة عودة قوية للمنتخب الصيني في الربع الأخير، حيث كاد أن يعود إلى مجريات اللقاء لولا إهدار الصين لرميتين في الثواني الأخيرة، بالإضافة لبلوك شوت رائعة لنجم لبنان جوناثان أرليدج في الثواني الأخيرة.



ويعتبر وائل عرقجي أفضل لاعب في المباراة، حيث سجل 32 نقطة مع 3 متابعات و3 رميات ثلاثية.



وكان منتخب الأرز قد تصدر مجموعته بالفوز على الفلبين ونيوزيلندا والهند، في حين تأهلت الصين في المركز الثاني، بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية والفوز على البحرين وتايوان، ومن ثم عبور إندونيسيا في المباراة الحاسمة.



ويطمح لبنان بقيادة مدربه جاد الحاج إلى مواصلة عروضه القوية في البطولة القارية، والمضي قدما. ويتسلح لبنان بنجومه وائل عرقجي وكريم عزالدين والمنضم إلى صفوفه علي حيدر. كما تأهل المنتخب الأردني إلى نصف النهائي بعد فوزه اللافت على نظيره الايراني 91-76.



وكان من المقرر ان تقام البطولة الصيف المنصرم، لكنها أرجئت بسبب تفشي فيروس كورونا، لتقام في اندونيسيا، التي من المقرر ان تستضيف بالتشارك مع اليابان والفلبين كأس العالم العام المقبل.