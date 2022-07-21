عبدالعزيز الفضلي



ثمنت مديرة إدارة الشؤون التعليمية بمنطقة مبارك الكبير التعليمية أنوار الموسى المبادرة الطيبة التي قام بها محافظة مبارك الكبير محمود بوشهري، بتكريم أوائل الثانوية العامة من مدارس المنطقة، مشيرة إلى أن ذلك ليس بغريب على المحافظ في دعمه وتشجيعه لأبنائنا الفائقين.



وقالت الموسى خلال حضورها الحفل ممثلة عن مدير عام منطقة مبارك الكبير التعليمية محمد عايض العجمي إننا حريصون على الارتقاء بالعملية التعليمية وتشجيع أبنائنا الطلبة على التفوق وتحقيق نسب عالية تساعدهم على تحديد مستقبلهم العلمي والعملي، موضحة أن ذلك سينعكس بالشيء الإيجابي عليهم من خلال خدمة بلدهم الكويت في مختلف المجالات.



وأعربت الموسى عن بالغ شكرها وتقديرها لمحافظ مبارك الكبير محمود بوشهري ولمدير أمن منطقة مبارك اللواء خالد الكندري والشيخة حصة الصباح ولكل من شارك وساهم في هذا التكريم، متمنية التوفيق والتقدم للجميع.