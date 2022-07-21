عبدالعزيز الفضلي



تنتظر وزارة التربية اعتماد ميزانيتها الجديدة والتي رفعتها إلى وزارة المالية وحددتها بمبلغ إجمالي مقداره ملياران و600 مليون دينار. وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء»، عن أن الوزارة تأمل الموافقة على هذه الميزانية واعتمادها خاصة بعد التوسع الملحوظ في قطاعتها وموظفيها ومبانيها الإنشائية، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر في الميزانية سيذهب إلى باب الرواتب.



وأضافت المصادر أن وزارة التربية أمامها العديد من المشاريع في خطتها الاستراتيجية، وكذلك الاستعداد للعام الدراسي الجديد بشكل متكامل لخدمة أبنائنا الطلبة وهيئاتنا التعليمية.