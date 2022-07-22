أغرم بصيد الأسياف صغيرا وتعلم أساسيات الصيد على يد النوخذة والده، أسياف الزور والفنطاس والدوحة بداية الانطلاقة لعالم الصيد، صفحة «بحري» تلتقي اليوم الحداق فهد الكندري الذي حدثنا عن السمكة الحاضرة هذه الأيام في الحيشان والرشدان، وأفضل أوقات صيد السبيطي وحجم خيطه على الأسياف والغبة، وافضل مواسم صيد الهامور «الكنز»، ومتى تكون ضربة الشيمة، كما أطلعنا الكندري على أماكن النقرور، وطريقة الصيد بـ «الجق»، وأين تتواجد الچنعدة هذه الأيام، وأصول وقواعد صيد أسماك الشعم، وأهم أماكن النويبي، والنصائح التي قدمها لإخوانه الحداقة، فإلى التفاصيل:



في البداية يقول الحداق الكندري: حبيت البحر والصيد منذ الصغر، والبداية والانطلاقة الى عالم الصيد كانت مع الوالد ربي يرحمه، هو اللي حببني بالبحر وعلمني الحداق والسباحة وحسبة المايات والطريقة الصحيحة للموادع وأنواع الييم حق كل سمجة وكيفية اختيار السيف المناسب للصيد وأحجام الخيوط وشكة الييمة وأشياء أخرى كثيرة، وخلال عطلة آخر الأسبوع نطلع للحداق على أسياف الزور والفنطاس والدوحة والعديد من الأماكن، والأغلب محادقنا كانت على الأسياف أو الاسكله.



الشعم بالحيشان والنويبي بالدفان



ويضيف: البحر خيره ما ينقطع وهذه الأيام التي نحن فيها حاضرة اسماك طيبة مثل الشعم والسبيطي ومكانها في الشمال بالحيشان والرشدان وايضا تحصل الجنعد في الجنوب عند أم المرادم والارياق والعديد من الأسماك مثل النويبي في الدفان والشيم بالدردور، وانا عن نفسي استمتع بصيد الشعم لأن صيدها فيه أكشن بالموادع وأستخدم الخيوط من رقم 30 الى 35 والميدار رقم 2 او 1 على حسب الموسم، يعني في فصل الشتاء اصغر الميدار والييمه المفضلة الشريب والربيان وطبعا طريقتي بالربيان اقشرها وأضيف عليه الملح الخشن عشان تكون قوية وما تطيح بسرعة من الميدار، اما النويبي فيكون متوافرا بالدفان والييمة المفضلة الربيان الكامل بدون تقشير وميدار 01 الى 03 والترديعة تكون علاق يعني البلد تحت والميدار فوق نصيده بالجقنق.



ذكاء السبيطي والمزيزي



ويتابع: السبيطي والمزيزي من الأسماك الذكية وصيدها يكون بأكثر من طريقة منها الطريقة التقليدية (الخيط) أو السنارة، وقبل صيدها تأكد من اختيار المكان المناسب ثم اختيار الييمه المناسبة لصيدهم والوقت مثل حداق السجي أي رشة المايه والتأكد من مقاس الخيط يعني بالأسياف تستخدم خيوط أحجامها من 40 - 60 والبعض يستخدم 70 أثناء صيدها في الطراد وخاصة في الأماكن الصخرية وعليك بالصبر وربك يرزقك.



الهامور ينصاد وقت الفساد



ويضيف: الهامور «كنز» يعشقه كل حداق وصيده يحتاج الصبر وطعمه لذيذ جدا ويكثر في شهري مارس وأبريل، والييمة المفضلة الخثاق والميد واليواف والأغلب يتم صيده في نهاية وقت الفساد ويفضل بالوقفة ، أما البالول فيكون متوافرا عند الميافر والطبعانات وأطراف الجزر والأماكن الصخرية يعني أول ما يضرب عليك على طول تكون مجهز اليزه.



الشيمة ضربتها وقفة الماية



ويقول: تعتبر الشيم من أجود أنواع الأسماك عندنا وطعمها لذيذ جدا ويتفاخر بها الحداق وتكون موجودة بالدردور من شهر مارس تقريبا الى شهر يوليو وضربتها تكون عند وقفة الماية وقبلها وبعدها بساعة والشيم يستمتع بالماية الجارة والنقرور تلاقيه بالدردور وبالحيشان.



الجق تكنيكه سهل



وأضاف: الجق ممتع وتكنيكه سهل وفرصه بالصيد اكبر من البكره اول شي يغنيك عن الييم والزفرة، وهو عبارة عن قصبة والخيط الحرير والخيط النايلون أي الليدر والسنابات والبيرنقات والجق مصنوع من مادة الرصاص ويتم تشكيله وصبه في القوالب على شكل السمك ويضاف على الجق الميادير سواء كان ميدارا واحدا او اثنين او ثلاثا، وجميع طرق الصيد بأنواعها حلوة وجميلة وفعالة وأنا عن نفسي أجد متعتي بالخيط أكثر.



أماكن تواجد الچنعد



وتابع: الچنعد هذه الأيام متوافر بالأرياق وعند ام المرادم، وطريقة الصيد اما بالجق او بالتشخيط بالبورد والقفشة او بالسمكة الحية وأكثر الضربات تكون في بداية النهار أو ما بين العصر الى حزة الغروب وموسمه في شهر سبتمبر الى شهر فبراير أماكنه عند الزور والخيران وعلى سواحلهما وفي الفحيحيل والعودة تلاقيها عند ام المرادم وكبر وأم ديرة.



ختامية



واختتم الكندري قائلا: ضروري الواحد ياخذ حذره الشديد من تغيرات الجو والحرص على وجود عدة السلامة سواء على الطراد او على السيف وقبل نزول البحر والتأكد من الأرصاد الجوية والحرص على وجود بنزين الطراد والإسعافات الأولية واللايف جاكيت، وأقول حق إخواني عند تنزيل الطراد من المسنة في الليل يرجى من الحداقة إغلاق مصباح السيارة الأمامي حتى يستطيع صاحب الطراد اللي بينزل طراده من الرؤية عند الرجوع للخلف، كما أرجو من المسؤولين صيانة المسنات الموجودة وإنشاء أخرى جديدة وتشديد الرقابة والعقوبة على المخالفين الذي لا يحترمون القوانين، وربي يحفظ الجميع.