أعربت وزارة الخارجية أمس عن إدانة واستنكار الكويت للهجوم الذي استهدف منتجعا في محافظة دهوك بإقليم كردستان في جمهورية العراق الشقيق وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.



وذكرت الوزارة في بيان لها أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق الشقيق وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأعراف والمواثيق الدولية، مؤكدة تضامن الكويت مع العراق الشقيق وتأييده في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته.

‏وتقدمت الوزارة بتعازي الكويت إلى جمهورية العراق الشقيقة حكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.