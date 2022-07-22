مفرح الشمري



أجرى الفنان خالد العجيرب صباح امس عملية جراحية مصغرة في مستشفى ابن سينا لعينه اليسرى لإزالة كيس دهن ظهر مؤخرا له في الجفن الداخلي، حيث نصحه الطبيب المختص عن حالته بأن يتخلص منه بإجراء العملية.



وأكد العجيرب لـ «الأنباء»، ان العملية، ولله الحمد، كانت ناجحة وبسيطة، شاكرا الطاقم الطبي الذي أجراها من دون أي مضاعفات شعر بها، وواصلا شكره لكل من سأل عنه و«الأنباء» المتابعة لأحوال الفنانين.



«الأنباء» من جانبها تتمنى الشفاء التام للفنان المحبوب خالد العجيرب حتى يعود لمزاولة نشاطه الفني في التلفزيون والمسرح.. سلامات بو الوليد.