انطلقت مساء الأربعاء أنشطة الملتقى الدولي السابع للكاريكاتير تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية ومشاركة 62 دولة أجنبية وعربية من بينها الكويت.



ويشارك في الملتقى عدد من الفنانين الكويتيين منهم محمد ثلاب وعادل القلاف وخالد الخشتي ومنى التميمي وباسل أبوحيمد وحسين الصراف وزينب دشتي وسامي الخرس.



وأشاد رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير مصطفى الشيخ في تصريح لـ «كونا» على هامش الافتتاح بالمشاركة العربية والأجنبية الكبيرة في الملتقى الذي توقف لمدة عامين بسبب جائحة «كورونا».



وأوضح الشيخ أن الملتقى يشارك به نحو 297 فنانا يمثلون 62 دولة من بينها «الكويت وبلجيكا وأوكرانيا وبيرو والبرازيل وروسيا والهند وكرواتيا والصين وإندونيسيا والأردن والسعودية والبحرين وتونس والمغرب والإمارات».



وأشار في هذا الصدد إلى اختيار ما يقرب من 400 عمل فني من بين حوالي ألف عمل، مضيفا انه تم «اختيار أفضل الأعمال الفنية حتى يخرج الملتقى في أبهى صورة وأعلى مستوى».



وقال إن الملتقى يناقش محورين، أولهما موضوع الموسيقى كعنوان رئيسي بالإضافة الى محور البورتريه الكاريكاتيري لسيدة الغناء العربي أم كلثوم «الهرم العملاق في الغناء والطرب»، لافتا إلى أنه «رغم وفاة أم كلثوم منذ عشرات السنين إلا أنها ما زالت تحتل القمة في الطرب ونسب الاستماع حتى الآن». وافتتح الملتقى الذي يستمر حتى 30 الجاري كل من رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة المصري د.خالد سرور ورئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بالوزارة صبري سعيد ورئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير مصطفى الشيخ وسط حضور كبير للفنانين التشكيليين ورسامي الكاريكاتير والنقاد والجمهور.



وفي تصريح صحافي، قال الفنان فوزي مرسي قوميسير عام الملتقى: يعرض الملتقى الدولي للكاريكاتير في دورته السابعة أكثر من 130 بورتريه كاريكاتيري لكوكب الشرق أم كلثوم رسمتها أنامل 126 فنانا من مختلف دول العالم، واخترنا سيدة الغناء العربي كرمز للصوت الذي التفت حوله الجماهير الغفيرة من المحيط للخليج، كما احتفى بها الغرب كصوت ذهبي وحنجرة لا مثيل لها نستدعيها لتحمينا من الأصوات الغثة والألحان الرديئة، نستدعى الذكاء والبلاغة واحترام الفن وتقديره، نستدعى زمنا لن يعود لكنه داخلنا بكل ما فيه من جمال.



من جانبه، قال الزميل الكاتب الساخر عماد جمعة مؤسس ومدير الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير: الملتقى يعود بعد توقف دام عامين بسبب كورونا ويتضمن مجموعة من المشاركات الكويتية لنخبة من الفنانين الكويتيين مثل الفنان سامى الخرس الذي يقدم لنا لوحة لأم كلثوم وهي تبحر في بحر من الأنغام، في لوحة بديعة ذات خيال جامح. كما يقدم الفنان محمد ثلاب رئيس جمعية الكاريكاتير الكويتية لوحة لأم كلثوم وهى تشدو بعظمة ممسكة بعلم الكويت احتفاء بها. كما يقدم الفنان عادل القلاف لوحة أخرى لأم كلثوم وقد تحولت الكلمات التي تخرج من فمها إلى أنغام على شكل النوتة الموسيقية وبشكل عام الأعمال الكويتية جاءت متميزة وسط مئات الأعمال المشاركة واحتفت بعلم الكويت.