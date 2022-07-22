وزعت زكاة العثمان التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية لحوم الأضاحي على الأسر المتعففة داخل الكويت وخارجها، وبلغ عددها 694 أضحية.



وصرح مدير زكاة العثمان أحمد باقر الكندري بأن مشروع الأضاحي من المشاريع الموسمية المهمة حيث يساهم في سد حاجة الأسر المحتاجة، وإدخال السرور عليهم في عيد الأضحى المبارك، كما يلبي رغبة المتبرعين بتوزيع لحوم الأضاحي على الفقراء.



وأوضح أنه تم توزيع 91 أضحية على 350 أسرة متعففة داخل الكويت، كما تم توزيع 568 أضحية غنم، و35 أضحية بقر خارج الكويت، مؤكدا أن التوزيع يتم على الأسر المحتاجة، والمستفيدون من المشروع هم الفقراء، والمساكين والأيتام والأرامل والمطلقات والمحتاجون والضعفاء.



وشكر الكندري كل من ساهم بالمشروع. ودعا المحسنين الى استمرار العطاء، مذكرا بقول الله تعالى: (مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم).