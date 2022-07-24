أعلن الجيش الكويتي امس أن القوتين الجوية والبحرية ستنفذان رماية تدريبية بالذخيرة الحية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين 25 و26 الجاري من 7 صباحا حتى 6 مساء.



وقال الجيش في بيان صحافي لمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة إن الرماية ستكون في ميدان الرماية البحري بمسافة 16.5 ميلا بحريا شرق رأس الجليعة امتدادا إلى جزيرة قاروه وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم.



ودعا المواطنين والمقيمين الكرام من مرتادي البحر من هواة الصيد والتنزه إلى عدم الاقتراب من المنطقة المشار إليها حرصا على سلامتهم.