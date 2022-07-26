في إطار حرصه على مكافأة عملائه وتحقيق أحلامهم، أعلن بنك الخليج عن إطلاق بطاقتي فيزا FIFA كأس العالم «إنفنيت» و«سيغنتشر» الائتمانية بمناسبة تنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022، إلى جانب تنظيم حملة مدتها ثلاثة أشهر تتيح لعملاء بنك الخليج من حاملي بطاقة فيزا الائتمانية فرصة الفوز بباقات لحضور المباريات مقدمة من فيزا.



ويجري بنك الخليج بالتعاون مع «فيزا» سحبا الكترونيا في 10 أكتوبر المقبل، وذلك لاختيار 15 فائزا من حاملي بطاقة فيزا الائتمانية المشاركين في الحملة، التي تبدأ في 1 يوليو وتنتهي في 30 سبتمبر المقبل، علما أن جميع حاملي بطاقات فيزا الائتمانية للأفراد الصادرة من بنك الخليج مؤهلين للمشاركة في السحب. وتتضمن شروط المشاركة في السحب، إنفاق 150 دينارا كحد أدنى، خلال فترة الحملة، باستخدام بطاقة فيزا الائتمانية، على أن تحتسب فرص الفوز كالتالي:



بطاقة فيزا الائتمانية: فرصة واحدة في السحب لكل 10 دنانير تنفقها داخل الكويت و3 فرص في السحب لكل 10 دنانير تنفقها خارج الكويت.



بطاقة فيزا FIFA الائتمانية: فرصتين في السحب لكل 10 دنانير تنفقها داخل الكويت و6 فرص في السحب لكل 10 دنانير تنفقها خارج الكويت وتشتمل كل باقة يفوز بها العميل على: تذكرة طيران ذهابا وإيابا على الدرجة السياحية لشخصين من الكويت إلى قطر، إقامة فندقية لمدة 3 أو 4 أيام (حسب الباقة)، مع الإفطار، تذكرتين لإحدى مباريات البطولة، هدية من «فيزا» بقيمة 400 دولار لكل باقة، المواصلات وخدمة فيزا كونسيرج في الفندق. من جانبه، أعرب مساعد مدير الخدمات المصرفية للأفراد محمد تقي عن تمنياته بالفوز لجميع المشاركين في الحملة، واستمتاع الفائزين بالخدمات التي توفرها الباقات المتاحة للفائزين، مشيرا إلى ان استخدام بطاقات فيزا FIFA كأس العالم الائتمانية تضاعف فرص الفوز، كما أن استخدام كافة بطاقات فيزا الائتمانية خارج الكويت تضاعف الفرص عدة مرات.



من جانبه، قال مدير Visa في الكويت أنكوش ديفاداسون: مع اقتراب موعد إطلاق كأس العالم في قطر بعد أشهر، لم يكن هناك وقت أفضل لطرح هذا العرض الترويجي الفريد من نوعه لحاملي بطاقات Visa من بنك الخليج.