قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن وتيرة إسناد المشاريع بالكويت تباطأت خلال الربع الثاني من 2022 مقارنة بالربع السابق، وفقا للبيانات الصادرة عن مجلة MEED للمشاريع، حيث بلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة 156 مليون دينار فقط، بتراجع بلغت نسبته نحو 55% على أساس ربع سنوي.



وأشار التقرير إلى أن ذلك يعد أقل بكثير من التوقعات البالغة مليار دينار، وذلك نتيجة لاستمرار تباطؤ وتيرة إصدار الموافقات وترشيد النفقات، بالإضافة إلى مشاكل سلاسل التوريد المستمرة التي أدت إلى زيادة تكاليف المواد الأساسية والعمالة.



وتتوقع مجلة MEED إسناد مشاريع بقيمة 3.1 مليارات دينار خلال العام الحالي ـ إلا أن ذلك قد يبدو متفائلا في هذه المرحلة، وعلى الرغم من الاحتياجات الملحة في مجال الطاقة الإنتاجية للكهرباء، والتحسينات المطلوبة للبنية التحتية لقطاعات النقل والمرافق العامة والاجتماعية وفقا لمسودة الموازنة، إلا أنه من المرجح أن يتم طرح المشاريع التي تعتبر جزءا مهما من خطة التنمية، وإن كان من الممكن رفع معدلات الإنفاق نظرا لارتفاع أسعار النفط، وقد يؤدي نقص العمالة وزيادة تكاليف المواد الأساسية إلى عرقلة تقدم المشاريع القائمة.



وفي النصف الثاني من عام 2022، بلغت قيمة المشاريع المخطط إسنادها 2.6 مليار دينار، ويبدو أن معظمها تم تأجيله من الفترات السابقة، وعلى صعيد قطاعي الكهرباء والمياه، من المتوقع أن تصل قيمة المشاريع إلى 1.5 مليار دينار في النصف الثاني من عام 2022، والتي يعتبر من أبرزها محطة الصبية لتوليد الطاقة وتقطير المياه (195 مليون دينار) ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في جنوب المطلاع (173 مليون دينار).



أما بالنسبة للمشاريع المقرر إسنادها ضمن قطاع البناء والتشييد فتبلغ قيمتها 348 مليون دينار، بما في ذلك برنامج الإصلاح البيئي الكويتي (KERP) التابع لشركة نفط الكويت (150 مليون دينار).



وفي الوقت ذاته، تصل قيمة المشاريع المقرر إسنادها ضمن قطاع النقل إلى



431 مليون دينار، ومن أبرزها مفترق طرق مبنى المطار الجديد (120 مليون دينار) التابع لوزارة الأشغال العامة، والمقرر الانتهاء من أعماله في الربع الثالث من عام 2022



أما على صعيد قطاع النفط والغاز، فمن المتوقع أن تبقى قيمة المشاريع المخطط اسنادها متواضعة، إذ من المقرر تنفيذ مشاريع صغيرة بقيمة 319 مليون دينار فقط. وفي عام 2023، قد يشهد قطاع الكيماويات في الكويت بعض الحركة التي طال انتظارها، مع إسناد أعمال مشروع مجمع الزور للبتروكيماويات التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك» (2.85 مليار دينار).



وبالعودة إلى المشاريع المسندة خلال الربع الثاني من العام الحالين، فقد تحسنت أنشطة مشاريع قطاع النقل في الربع الثاني من عام 2022، وسجل نموا بنسبة 72% مقارنة بالربع السابق، إذ بلغت قيمة المشاريع المسندة 113 مليون دينار، وهي أعلى المستويات المسجلة منذ الربع الثالث من عام 2020.



ويعود الفضل في ذلك بصفة رئيسية إلى توقيع حزمة أعمال البنية التحتية لمشروع منطقة الشدادية الصناعية التابع للهيئة العامة للصناعة (84 مليون دينار) وأجزاء من مشروع توسعة ميناء الشويخ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية.



وفي الوقت ذاته، شهد قطاع البناء والتشييد إسناد مشاريع بقيمة 23 مليون دينار فقط خلال الربع الثاني، بانخفاض نسبته 90% تقريبا على أساس ربع سنوي. وشملت تلك الأنشطة أعمال مشروع قاعدة جابر الجوية (16 مليون دينار).