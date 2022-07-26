أصيب 42 شخصا بجروح بسبب قردة مكاك شاردة في مدينة ياماغوتشي غرب اليابان منذ بداية يوليو، في هجمات على نطاق غير اعتيادي أرغمت السلطات المحلية على استخدام بنادق تخدير تحت الجلد لتهدئتها.

وتنتشر قرود المكاك في الأرخبيل الياباني، حيث ينظر إليها أحيانا على أنها مصدر إزعاج، إذ تقتحم المنازل أو تنهب المحاصيل. وتعرض أطفال وبالغون لهجمات من هذه الحيوانات من خدش أو عض في الأسابيع الأخيرة.

وتقوم السلطات المحلية بدوريات منذ الهجمات الأولى في 8 يوليو، لكنها فشلت حتى الآن في الإمساك بأي من قردة المكاك.

ولايزال من غير المعروف ما إذا كانت الهجمات مرتبطة بمجموعة منعزلة عدوانية من القردة، أم إنها تعكس سلوكا بات منتشرا على نطاق واسع بين هذه الرئيسيات.