فازت ياسمينا زيتون مساء الأحد بلقب ملكة جمال لبنان للعام 2022، إثر مسابقة تقام للمرة الأولى منذ أربع سنوات.



وحصلت زيتون (20 عاما)، وهي من بلدة كفرشوبا في جنوب البلاد، على اللقب الذي احتفظت به ملكة جمال لبنان لعام 2018 مايا رعيدي لأربع سنوات بعد تعذر إقامة المسابقة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بداية بسبب الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر 2019، ثم جائحة كوفيد-19 والأزمة المالية في البلاد.



وستنال الملكة المنتخبة التي تدرس الصحافة ويبلغ طولها 167 سنتيمترا ووزنها 51 كيلوغراما، جائزة مالية قدرها مائة ألف دولار، كما ستمثل لبنان في مسابقتي ملكة جمال العالم وملكة جمال الكون.

وحلت مايا أبو الحسن وصيفة أولى، وجاسينتا راشد وصيفة ثانية، ولارا هراوي وصيفة ثالثة، فيما جاءت دلال حب الله وصيفة رابعة.

وتنافست 17 مشتركة للفوز بلقب المسابقة التي رعتها وزارة السياحة تحت شعار «اشتقنا للبنان»، ونقلتها قناة «أل بي سي اي» مباشرة من قاعة «فوروم دو بيروت».



وأحيت المغنية اللبنانية نانسي عجرم الحفلة التي تخللتها لوحات راقصة وقدمتها المذيعة والممثلة اللبنانية إيميه صياح.