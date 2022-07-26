عبدالعزيز الفضلي



دعت وزارة التربية المناطق التعليمية وبشكل عاجل الى ضرورة إرسال أسماء العاملين في قسم الملفات لتدريبيهم على كيفية سحب الطلبات الالكترونية.جاء ذلك في كتاب وجهه مدير ادارة الموارد البشرية بوزارة التربية سعود الجويسر الى المناطق التعليمية وتلقت «الأنباء» نسخة منه حيث قال فيه: بالإشارة إلى الانتهاء من البرنامج الخاص بتقديم الخدمات الالكترونية الخاصة بضم الخدمة والاستبدال، يرجى التكرم بتزويدنا بأسماء العاملين بقسم الملفات وإنهاء الخدمة ليتسنى لنا تدريبهم على كيفية سحب الطلبات الالكترونية المقدمة عن طريق الموقع وذلك بصفة عاجلة.