دارين العلي



نفذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء بالتنسيق مع قطاع شبكات التوزيع أمس حملة تفتيش واسعة على محافظة العاصمة تمكن خلالها من رصد حالة سرقة تيار كهربائي تعتبر من المخالفات الجسيمة.



وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري في تصريح لـ «الأنباء»، إنه تم التعامل مع هذه الحالة بقطع التيار عن المنشأة وتسجيل محضر مخالفة واثبات حالة، لافتا إلى أن الحملة شملت مخالفة عدد من بيوت الصفيح التي تم توجيه إنذارات إليها مسبقا ولم تتم الاستجابة لها. وأوضح أن الفريق رصد أيضا وجود سيارات مهملة أمام المحطات، حيث تم وضع الملصقات التحذيرية عليها تمهيدا لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.



وفي سياق متصل، قال الشمري ان حملات الفريق في المنطقة الشمالية ستشهد تكثيفا خلال الأسبوع الجاري والمقبل وفقا لتوجيهات قيادات الوزارة، مؤكدا أنه لا تهاون مع أي تعديات على الشبكتين المائية والكهربائية.

ولفت إلى أن حصيلة المخالفات خلال الشهر الجاري بلغت 28 محضر ضبط مخالفة وإثبات حالة، محذرا من أن أي تعد على الشبكة سيتم التعامل معه بحزم ولن يتم الرضوخ لأي تدخلات من أي جهة كانت.