القاهرة - هناء السيد و«كونا»



أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان طلال المطيري أن الكويت اتخذت العديد من التدابير والإجراءات منذ بداية «كورونا» لحماية المواطنين والمقيمين.

وقال المطيري على هامش مشاركته في المؤتمر العربي الإقليمي الرابع رفيع المستوى حول حماية وتعزيز حقوق الإنسان ان من بين التدابير التي اتخذتها الكويت تعديل قانون الصحة الوقائية والقوانين المتعلقة بالاقتصاد، مضيفا أن ذلك ساهم كبير في تقليل آثار الجائحة من الناحية الإنسانية والاقتصادية.

وأضاف أن مداخلته أمام المؤتمر الذي حمل عنوان «أثر الأزمات على التمتع بحقوق الإنسان: جائحة كوفيد - 19 كنموذج» تطرقت إلى تعليمات سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد للحكومة منذ بداية الجائحة بتوفير المساعدة والحماية لفئات المجتمع كافة.