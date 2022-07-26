بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برسالة شكر وتقدير الى سمو الشيخ صباح الخالد أشاد فيها بما بذله سموه من جهود مخلصة وعمل دؤوب وتفان في خدمة الوطن ورفع مكانته والإسهام في مسيرته التنموية طوال فترة رئاسته لمجلس الوزراء.

وقال صاحب السمو الأمير في رسالته: إننا نثمن ونقدر عاليا تحملكم بكل اقتدار للمسؤوليات الملقاة على عاتقكم، فقد أديتم سموكم الأمانة على خير وجه ووفيتم وكفيتم، وسيظل ذلك محل الإشادة ومسطرا في سجل ذاكرة الوطن، سائلين المولى تعالى لكم كل التوفيق لمواصلة عطائكم المعهود في خدمة الوطن العزيز، وأن يوفق الجميع ويسدد الخطى لكل ما فيه خير الوطن وعزته وتحقيق كل ما ننشده له من تقدم ونهضة ونمو وازدهار.