استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء بقصر بيان صباح امس، وذلك بعد صدور الأمر الأميري بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة من الشيخ أحمد النواف قال فيها: «إذ تفضلتم سموكم وأوليتموني ثقتكم الغالية وهي أمانة عظيمة، فإنني أسأل الله العون والسداد على حمل هذه المسؤولية، مؤكدا لسموكم على الولاء والوفاء والإخلاص في خدمة الكويت وشعبها الكريم، ومعاهدا سموكم، حفظكم الله ورعاكم، بالمحافظة على مكاسبنا الوطنية والدستور والديموقراطية ودولة المؤسسات التي ارتضاها أجدادنا وآباؤنا، مواصلا بذل الغالي والنفيس لتحقيق النهضة الشاملة والتنمية والبناء على أرض الوطن الغالي وتحقيق ما يتطلع إليه أبناؤه الأبرار من رقي ورخاء.

وأضاف: أدعو الله تعالى ان أكون على قدر ثقتكم السامية وأن يمدني سبحانه بعونه ويوفقني لخدمة بلادنا وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار في ظل الرعاية الكريمة والقيادة الحكيمة لسموكم حفظكم الله ورعاكم».

كما تلقى سمو ولي العهد رسالة من رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف جاء فيها: «يطيب لي، وقد شرفتموني بحمل امانة هذه المسؤولية الوطنية الكبيرة، ان أعرب لسموكم حفظكم الله عن عظيم الامتنان لثقتكم الغالية التي اعتز بها، سائلا المولى عزّ وجلّ ان يمدني بعونه ويوفقني لبذل الجهد ومواصلة العمل من اجل تحقيق ما نصبو اليه جميعا من تقدم ورخاء لوطننا العزيز، واضعا نصب عيني توجيهات سموكم السديدة للحرص على تعزيز وحدتنا الوطنية والتمسك بثوابتنا وتجسيد لحمتنا وتعاوننا لحماية امن وطننا ورفعته وإعلاء مكانته بين الأمم والمحافظة على مصالحه الداخلية والخارجية لتظل كويتنا الغالية كما عهدناها دائما واحة الأمن والسلام لكل من يستظل بسمائها من المواطنين والمقيمين على ارضها الطاهرة. خالص الشكر وأطيب التمنيات لسموكم حفظكم الله بدوام نعمة الصحة والعافية، ولوطننا العزيز دوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار».



هذا، وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برسالة شكر وتقدير الى سمو الشيخ صباح الخالد قال فيها: يطيب لنا أن نبعث لسموكم ببالغ الشكر والامتنان والتقدير على ما بذلتموه من جهود بكل إخلاص وتفان من أجل خدمة وطننا الغالي طوال فترة رئاستكم لمجلس الوزراء، مقدرين تحملكم الأمانة الكبيرة وما حققتموه من إنجازات.

وإذ يسرنا أن نتقدم لسموكم بوافر الثناء على مسيرتكم المشرفة التي دعمت مسيرة الخير في خدمة الوطن، فإننا ندعو الله عز وجل لكم بالتوفيق والسداد، وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية ويديم على وطننا العزيز التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) وسدد بالتوفيق على دروب الخير خطاه.