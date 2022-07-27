أسامة المنصور



أكد سائق الراليات البطل القطري ناصر العطية أنه وضع اللمسات الأخيرة للخطة الخاصة بمنافسات رالي داكار 2023، وسنكون جاهزين لخوض غمار الرالي الذي سينطلق أواخر ديسمبر المقبل، وسنعمل على تحقيق اللقب الخامس من عمر هذا الرالي العريق.



وأفاد العطية في تصريح خاص لـ «الأنباء» بأن الرالي سيشهد منافسة محتدمة بين نجوم العالم وهذا ما تلمسته شخصيا، فكل تلك المعطيات اضافة الى جغرافية المراحل الجديدة ستكون محل اهتمام ليس فقط على الصعيد الشخصي بل لكل أعضاء الفريق لنصل في نهاية المطاف إلى استراتيجية واضحة المعالم سنقوم بتطبيقها على أرض الواقع.



وحول تحقيقه لقبا جديدا مطلع هذا الأسبوع في إسبانيا من خلال منافسته برالي باها أراغون الذي يعتبر الجولة الرابعة من بطولة كأس العالم للراليات «كروس كانتري» قال إن هذا الانجاز قطري خليجي- عربي وقد أضاف لي دفعة معنوية جديدة نحو الاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات على اعتبار أنه اللقب الخامس لي في هذا الرالي ولن يكون الأخير فما زال هناك متسع من الوقت نحو تحقيق لقب بطولة العالم للراليات الصحراوية 2022 وهو أمر لن يكون سهلا في ظل وجود أبطال العالم في هذه اللعبة.



يذكر أن رالي داكار 2023 يتكون من 14 مرحلة إضافة إلى مرحلة تمهيدية واحدة ستتوزع على مدار 15 يوما من المنافسات منها 3 مراحل في صحراء الربع الخالي إحداها ماراثونية تسبق التوجه نحو مدينة الدمام على أن يكون المنحنى الأخير للسباق يوم 15 يناير 2023، ويتميز بمسارات جديدة تضم مختلف أنواع التضاريس، كما يعتبر مساره الأطول للمراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت منذ عام 2014 بمسافة تقدر بنحو 5000 كلم.