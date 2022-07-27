القاهرة - سامي عبدالفتاح



يعود اليوم فريق الأهلي وبيراميدز إلى سباق الصدارة المشتعل مع الزمالك، وذلك ضمن الجولة 27، فيستضيف بيراميدز (الوصيف) برصيد 56 نقطة فريق البنك الأهلي، الذي يحتل المركز السابع برصيد 37 نقطة، وذلك في السابعة والنصف بتوقيت الكويت. وفى العاشرة مساء سيكون الأهلي ضيفا على المقاصة بملعب الدفاع الجوى، ورصيد الأهلي في المركز الثالث 51 نقطة، والمقاصة في المركز الأخير برصيد 15 نقطة، كما يستضيف سموحة فريق المقاولون العرب. يذكر ان المتصدر فريق الزمالك سيلعب غدا ضمن الجولة نفسها مع فريق فيوتشر. إلى ذلك، كشف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري حازم إمام، أن البرتغالى فيتوريا، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، سوف يعود إلى القاهرة مع مطلع شهر أغسطس، ليبدأ العمل على الفور وفق الخطة التي وضعها لتجهيز منتخب جديد، وستكون أولى خطواته الاجتماع مع عضو رابطة الأندية المصرية عامر حسين، والمسؤول عن جدولة الدوري وباقي البطولات، للاتفاق على أن يكون الدوري في الموسم المقبل من دور واحد فقط، لإيجاد مساحات زمنية كافية لمعسكرات منتخب مصر، ومبارياته التجريبية وارتباطاته الرسمية في تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.