دارين العلي



توجهت رئيسة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية ومبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي الشيخة فادية سعد العبدالله إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف بالتهاني لحصوله على ثقة القيادة السياسية الغالية، معربة عن الأمل أن يكون خير سند، لافتة إلى أنه معروف عنه أنه رجل إصلاحي وصاحب رؤية وبصيرة ثاقبة، لافتة إلى أن تاريخه الحافل بالإنجازات يشهد له بذلك.

وأعربت الشيخة فادية السعد عن الأمل بدوام التوفيق والسداد والنجاح للشيخ أحمد النواف لخدمة هذا الوطن العزيز نحو مزيد من التقدم والازدهار وتجاوز العديد من الملفات العالقة، مشيرة إلى أن هذا لن يكون إلا بتكاتف جهود الجميع حكومة وشعبا، والعمل معا واضعين مصلحة الكويت في المقام الأول، تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله.

وأضافت أن رئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ صباح الخالد عمل بجهد وإخلاص، لافتة إلى أن اعتذاره عن الحكومة محل تقدير من الجميع حكومة وشعبا.