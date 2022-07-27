يخوض برشلونة اختباراً قوياً في الـ3:30 من فجر اليوم «الأربعاء»، حين يواجه يوفنتوس بملعب كوتن بول في دالاس ضمن جولته الصيفية في الولايات المتحدة، حيث اكتسح إنتر ميامي (6-0)، وفاز على غريمه اللدود ريال مدريد (1-0).



ووصل الفريق الكتالوني ولاية تكساس حيث يتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 30 مئوية، مع معنويات مرتفعة بشدة بعد التغلب على الريال في لاس فيغاس والتحقق من أن الصفقات الجديدة تتواءم مع فلسفة تشافي هيرنانديز حتى الآن.



كان البرازيلي رافينيا هو أبرز وجوه الكلاسيكو رغم أنه شهد الظهور الأول للپولندي روبرت ليفاندوفسكي. ومنح رافينيا فريقه، انتصارا معنويا على الميرينغي بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لم يستطع الحارس البلجيكي تيبو كورتوا التصدي لها، ليحرز ثاني هدف له في ثاني مباراة بقميص برشلونة.



وستكون أمام البرازيلي في ملعب كوتن بول فرصة جديدة لحجز مقعد أساسي له في هجوم برشلونة، لاسيما أن المنافسة باتت مشتعلة بالفعل بتجديد عقد عثمان ديمبلي، ووجود مواطنه أليكس ساندرو.



بينما يتطلع ليفاندوفسكي لتقديم أوراق اعتماده رغم لعبه 45 دقيقة أمام الريال. لذا يترقب الجميع الهدف الأول من الپولندي أثناء جولة برشلونة في الولايات المتحدة والتي لا تزال تتبقى منها محطة رابعة في نيويورك.



وتعرض لاعب الوسط الدولي الفرنسي بول بوغبا المنتقل مؤخرا إلى يوفنتوس، لإصابة في ركبته اليمنى، ولن يسافر مع نادي السيدة العجوز إلى تكساس لمواجهة برشلونة.



ونشر يوفنتوس بيانا عبر موقعه الإلكتروني أوضح فيه أنه «بعد الإبلاغ عن ألم في ركبته اليمنى، خضع بول بوغبا لصورة بالأشعة كشفت عن وجود ضرر في الغضروف المفصلي». وأضاف أن بوغبا «سيخضع لاستشارة أخصائي بجراحة العظام».



بنزيمة جاهز



تدرب الفرنسي كريم بنزيمة، الذي لم يشارك في مواجهة برشلونة الودية، بصورة طبيعية في لوس أنجيليس، ويسعى لخوض دقائقه الأولى في فترة الإعداد في ودية كلوب أميركا المكسيكي، في الـ5:30 من فجر اليوم «الأربعاء» المقبل. وانضم اللاعب الفرنسي، الذي كان قد حصل على إذن ليحظى بأيام راحة أكثر، إلى معسكر الفريق يوم الثلاثاء الماضي، لكن المدرب كارلو أنشيلوتي قرر ألا يسافر مع الفريق إلى لاس فيغاس.



تشافي: 4 لاعبين عليــــهم الرحيل



أكد تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، أنه يساعد النادي على إبرام الصفقات الجديدة، مشددا على أن اسم البارسا يجذب اللاعبين.



وقال تشافي: «كوندي؟ النادي يعمل على تعزيز الفريق، لكن لا يمكنني التحدث عن لاعبين ليسوا معنا، سنرى إذا كان بإمكاننا الإعلان الرسمي».



وواصل: «العمل الذي يقوم به ماتيو أليماني وجوردي كرويف استثنائي، والثقة التي يمنحني إياها الرئيس للعمل تجعلني أشعر براحة كبيرة. نحن عائلة ولدينا مشروع مثير للفوز بالألقاب».



وعن الأربعة لاعبين الذين لم يتواجدوا في جولة أميركا (أوسكار مينغويزا وريكي بويغ وصامويل أومتيتي ومارتن برايثوايت)، علق: «لقد كنت واضحا جدا معهم منذ مايو بأن يبحثوا عن أندية أخرى. نحاول مساعدتهم حتى تتاح لهم فرصة اللعب، لأنه من المستحيل عليهم اللعب معنا في الوقت الحالي».



وختم: «فيران توريس لن يلعب في المباراة الودية أمام يوفنتوس، لأنه لم يتعاف تماما من الإصابة في قدمه».