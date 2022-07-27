عاد النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو أمس إلى مقر تمارين ناديه مان يونايتد الإنجليزي، قبل محادثات مع مدرب الفريق الجديد الهولندي إريك تن هاغ حيال مستقبله مع «الشياطين الحمر». ويريد أفضل لاعب في العالم خمس مرات البالغ 37 عاما، أن يترك النادي الذي عاد اليه العام الماضي وغاب عن معسكره التدريبي في تايلند وأستراليا لأسباب عائلية.



وبحسب صور نشرتها وسائل الإعلام البريطانية، وصل الـ«دون» إلى مقر كارينغتون التدريبي مع وكيل أعماله جورج منديش، وشوهد اسطورة تدريب الفريق السابق السير أليكس فيرغوسون يصل أيضا إلى المقر. وقال تن هاغ مطلع الشهر الجاري، ان رونالدو «ليس للبيع»: «نخطط لرونالدو معنا هذا الموسم، وأتطلع للعب معه». وأنهى نجم ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي السابق الموسم الماضي كأفضل هداف للفريق برصيد 24 هدفا. لكن فريقه حل في مركز سادس مخيب في الدوري، ما حرمه فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا.



ويستهل يونايتد مشواره في الدوري في 7 أغسطس أمام ضيفه برايتون، بعد نهاية مبارياته الاعدادية ضد أتلتيكو مدريد الإسباني في النرويج ورايو فايكانو الإسباني في أولد ترافورد.