أعلنت نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي، عن عدد المستفيدين في مشروع «رعاية طالب العلم» للمرحلة الجامعية، والتي أطلقتها بناء على اتفاقية التعاون مع الأمانة العامة للأوقاف المتمثلة في إدارة المشاريع الوقفية لدعم الطلبة والدارسين داخل الكويت وخارجها للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي (2021 - 2022)، وهم 252 طالبا وطالبة.



وقال مدير إدارة العلاقات العامة في نماء الخيرية وليد الكندري، إن مشروع رعاية طالب العلم يهدف لتوفير الرعاية المناسبة لجميع الطلبة الكويتيين والمقيمين في الكويت المحتاجين للدعم والدارسين في المرحلة الجامعية، وذلك بتمكين الطلبة وأسرهم من تغطية نفقات التعليم أو جزء منها، ومحاولة احتضان المتميزين منهم عبر توجيه تلك المساعدات للمجتهدين في تحصيلهم العلمي كشرط للاستفادة من المشروع التعليمي.