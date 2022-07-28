عبدالعزيز الفضلي



أعلن الوكيل المساعد لقطاع التعليم العام في وزارة التربية أسامة السلطان عن اعتماد نتائج الدور الثاني للصف الثاني عشر الثانوي رسميا، وذلك بعد الانتهاء من عمليات الرصد والمراجعة في كنترولي العلمي والأدبي.

وأكد السلطان في تصريح صحافي أن جميع نتائج الطلبة الناجحين في الدور الثاني متاحة على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية.

وأشار إلى أن نسبة نجاح طلبة الصف الثاني عشر الثانوي بالدور الثاني في القسم العلمي بلغت 80.97‎%، وفي القسم الأدبي 87.14‎ ‎%، وفي التعليم الديني 88.4‎‎%.



وتقدم السلطان بخالص التهاني إلى أهل الميدان التربوي وجميع العاملين بوزارة التربية، بمناسبة انتهاء فترة امتحانات نهاية العام الدراسي 2022-2021، بكل يسر، مهنئا أبناءنا الطلاب والطالبات الناجحين، وراجيا لمن لم يحالفهم النجاح التوفيق في العام المقبل.



وفي سياق متصل، أعلن السلطان عن بدء موعد تقديم التظلمات (Online) لاختبارات الدور الثاني للصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي والتعليم الديني، وذلك غدا وبعد غد، من خلال موقع وزارة التربية الإلكتروني Moe.edu.kw.



هذا، وقد نشرت «الأنباء» أسماء الناجحين في الدور الثاني على موقعها الإلكتروني.



من جهة أخرى، وفي إطار استعدادات وزارة التربية للعام الدراسي الجديد أعلن مدير إدارة المشاريع التابعة لقطاع المنشآت التربوية والتخطيط م.محمد العنزي أن القطاع يشرف على تنفيذ عدد من المشاريع، من بينها مدرستان في منطقة صباح الناصر للمرحلة المتوسطة بنين وبنات، وجار تجهيزها وتشغيلها لتلبي احتياجات المنطقة حسب الكثافة الطلابية داخل المدارس.



وأشار م.العنزي إلى أنه جار التنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لمتابعة وتسلم المدارس التي يتم الانتهاء منها، على سبيل المثال مدارس منطقة الوفرة والتي بلغ عددها 18 مدرسة، تم تشغيل 5 مدارس عام 2021/2022، وتم تسلم 9 مدارس إلى جانب 4 مدارس قيد التنفيذ، وبناء على توجيهات وكيل الوزارة التربية د.علي اليعقوب، تم الانتهاء من توقيع عقد الحراسة والإيعاز لجهات الاختصاص للتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتسلم 6 مدارس بمنطقة غرب عبدالله المبارك من أصل 26 مدرسة.