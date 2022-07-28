يواصل بنك برقان دعمه لحملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية خلال رعايته ومشاركته في العديد من الفعاليات والأنشطة الداخلية والخارجية في إطار استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية وبرنامج الاستدامة، حيث تتضمن هذه الفعاليات المشاركة في المعرض الوظيفي في جامعة الكويت، بطولة اتحاد المصارف الأولى للبادل وورشة عمل تثقيفية لموظفين البنك عن (سلوكيات ثقافة المخاطر).



ويسعى البنك من خلال التواصل مع الجمهور بتواجده في هذه الفعاليات التي تعد منصات فعالة إلى إيصال محتوى الحملة بشكل أقرب، سواء بتوزيع المواد المطبوعة أو بالتواصل ونشر التوعية بشكل مباشر. يستمر البنك في تفعيل كافة قنواته للتواصل الاجتماعي للتعريف بالحملة ورفع مستوى الوعي بالخدمات المصرفية ونشر الثقافة المالية لكل أفراد المجتمع.



وقد صرحت حصة النجادة مدير أول علاقات عامة في بنك برقان قائلة: نهدف من خلال حملة «لنكن على دراية» إلى تسليط الضوء على الثقافة الائتمانية والمالية وتعزيزها، لرفع وعي المجتمع، كما نسعى إلى تثقيف عملاء البنوك لمساعدتهم على الاستخدام الأمثل للمنتجات والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى توعيتهم أكثر بعمليات الاحتيال الإلكتروني وتنبيههم إلى طرق تفاديها.



ويسعى بنك برقان إلى ترسيخ قيم حملة «لنكن على دراية» ومحاورها بكل الوسائل والإمكانات، عبر إيضاحه للدور الذي تلعبه المصارف الكويتية، وزيادة وعي العملاء بحقوقهم، والتعريف بمبدأ الشمول المالي، وأنواع عمليات الاقتراض والتمويل، والبطاقات المصرفية المختلفة، وبرامج الاستثمار والادخار المصرفية المتنوعة وطرق تجنب مخاطرها المحتملة، إلى جانب شرحه لأنواع الخدمات الخاصة بفئة ذوي الإعاقة وبيان جميع حقوقهم.