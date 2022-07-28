الدوحة - فريد عبدالباقي



رفضت إدارة نادي الدحيل القطري فكرة الاستغناء عن لاعبه التونسي فرجاني ساسي بالمجان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لاسيما أن اللاعب مرتبط بعقد يمتد لمدة موسمين.



وكانت إدارة نادي الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور ترغب في عودة التونسي ساسي مجددا إلى صفوف الفريق الأبيض مطلع الموسم الجديد.



ويتمسك المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو باستمرار ساسي مع الفريق في الموسم الجديد باعتباره من الأوراق الرابحة في صفوفه والتي سوف يعتمد عليها في مسابقة الدوري القطري، فضلا على ضيق الوقت في البحث عن محترف آخر بنفس إمكانات ساسي قبل انطلاق الدوري مطلع الشهر المقبل.



وفي الوقت الذي كثف نادي الدحيل اتصالاته للتعاقد مع محترف جديد ليحل بديلا من البلجيكي توبي ألدرفيريلد الذي رحل إلى رويال أنتويرب البلجيكي، ومن المنتظر أن يعلن الدحيل عن هوية محترفه الجديد خلال الساعات المقبلة.



علمت «الأنباء» من مصادرها الخاصة، أن هناك اتجاها لمشاركة بعض اللاعبين الدوليين مع أنديتهم خلال منافسات الدوري القطري، وذلك بسبب أن هناك بعض الأندية سوف تفتقد جهود لاعبيها الدوليين لانضمامهم إلى صفوف منتخب قطر الذي يخوض حاليا معسكر تدريبي في أوروبا استعدادا لكأس العالم قطر 2022، حيث استدعى الجهاز الفني لمنتخب قطر بقيادة الإسباني فيليكس سانشيز 35 لاعبا لخوض تدريبات ومباريات ودية قبل انطلاق كأس العالم.



ويعتبر ناديا السد والدحيل أكثر الأندية تأثرا بقرار منع الدوليين من المشاركة مع أنديتهم في المنافسات المحلية والخارجية.