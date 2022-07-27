كشف مدير عام جمعية المنابر القرآنية بدر الفيلكاوي عن ان عدد المستفيدين من المشاريع القرآنية التي تقدمها الجمعية لشرائح المجتمع المختلفة والذين بلغ عددهم 19,387 مستفيدة مستفيدة شاركوا ضمن الحلقات القرآنية التي توفرها الجمعية لكافة شرائح المجتمع.

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وبين الفيلكاوي أن عدد الذين استفادوا من مشروع مواهب القلوب والمخصص لذوي الاحتياجات الخاصة من فئات الصم والبكم والمكفوفين بلغ 137 طالبا وطالبة.

وفي مشروع غلمان القرآن المخصص للاولاد الصغار فقد استفاد 191 تلميذا،فيما كان عدد المستفيدات من مشروع جنان القرآن الموجه للفتيات 295 طالبة.

كما اوضح الفيلكاوي ان مشروع عالية القراءات والذي تخصصه الجمعية لحلقات الاسناد فقد استفاد منه 57 حافظا لكتاب الله حصلوا على اجازات واسانيد من مشايخ متقنين ومجازين تابعين للجمعية .

وقال : اما مشروع ام الكتاب الذي تخصصه الجمعية لتصحيح تلاوة فاتحة الكتاب فقد استفاد منه اكثر من 2390 مشاركا ، وضمن مشروع مجالس الاستماع الذي تتم فيه قراءة الكتب العلمية المتخصصة في علوم القران فقد شارك فيها خلال الستة اشهر الماضية 11813 مشاركا ، فيما كان عدد المستفيدين من الدورات العلمية المتخصصة 4446 مشاركا ليكون اجمالي الذين شاركوا بالمشاريع القرانية للجمعية في نفس الفترة 19387 مشاركا ومشاركة .

وشكر الفيلكاوي المحسنين واهل الخير الداعمين لمشاريع الجمعية سواء على صعيد المشاريع القرآنية او المشاريع الاغاثية والخيرية واعد بالمزيد من الانجازات في خدمة كتاب الله تعالى ودعم ومساعدة المسلمين المحتاجين في مختلف بلدان العالم .